Maluma rompe el silencio de su romance con Natalia Barulich: “La verdad es que sí, Neymar me quitó mi novia”

Una de las relaciones sentimentales más notorias de Maluma fue la que mantuvo con Natalia Barulich. Ambos se conocieron cuando el reguetonero estaba grabando el video de “Felices los 4″ en el que ella era la modelo principal.

Contrario a lo que muchos puedan pensar de Maluma, el intérprete colombiano es una persona fiel a sus relaciones. Lo ha demostrado incluso con Natalia Barulich con quien solía compartir montones de publicaciones en las redes sociales.

Subidos en un avión privado, disfrutando en casa o haciéndose compañía en los conciertos, Natalia y Maluma siempre estaban juntos. Era una época en la que Neymar era parte del grupo que el cantante colombiano frecuentaba.

De un momento a otro dejaron de aparecer las publicaciones en redes sociales y Natalia comenzó a ser vista con Neymar. Los rumores decían que estaban saliendo y se soportaban en la actividad entre ambos en Instagram: se daban ‘like’ y comentaban mutuamente en prácticamente todas las publicaciones.

Después de que se había confirmado que el jugador brasileño y la modelo cubano-croata estaban saliendo, el deportista tuvo un comportamiento desleal al interpretar un tema de Maluma en una especie de burla con sus compañeros del PSG de Francia.

La situación hizo que Maluma cerrara momentáneamente su Instagram. Después regresó a la red social, pero nunca había hablado del tema.

Hasta que en una entrevista que realizó con Alofoke Radio Show, citada por la revista Quien, el cantante de Hawái rompió el silencio sobre el trío amoroso.

Natalia Barulich, la ex de Maluma y novia de Neymar

“La cuestión con Neymar, ¿cómo fue esa vuelta?”, le dice uno de los presentadores a Maluma y su primera reacción fue: “La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia”. Pero después sostiene un par de segundos de silencio suelta una carcajada y aclara con un “no, mentira”.

“Yo terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes, de teteo”, añade. Ante la pregunta de cuánto tiempo tardó la modelo en salir con Neymar después de la ruptura con Maluma, el cantante dijo “como a los 30 segundos”, a modo de chiste.

“No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, ciao y futuro nuevo”, señaló.

Estas declaraciones ocurren mucho tiempo después de que se registró el trío amoroso. Coinciden con que Maluma se encuentra en una relación con la arquitecta colombiana, Susana Gómez.