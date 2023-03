¿Le entenderías? Estadounidense pide limosna en inglés a las afueras de Metro Moctezuma en CDMX

La Ciudad de México es una de las capitales más populares en todo el mundo. Millones de turistas vistan esta metrópolis, mas en los últimos años, una gran cantidad de estadounidenses han optado por residir en tierras aztecas. Algunos citadinos aseguran que todo esto provoca una serie de problemas a los connacionales, mismos que intentan evitar el aumento en las rentas.

Te recomendamos: ¿Les dio miedo? Extranjeros ya intentan hablar español en calles de la CDMX

TikTok es la aplicación más descargada en todo el mundo, por eso, algunos usuarios han utilizado este sitio para subir alguna grabación relacionada a los extranjeros en la CDMX. Tal como lo realizó Jesús, quien logró atraer la atención de todo el internet al asegurar que una mujer estadounidense le pidió limosna en inglés a las afueras de una estación del Metro.

“Gentrificación nivel: una indigente gringa me acaba de pedir dinero en inglés”, es el texto que colocó el joven en el breve clip que ya supera el medio millón de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “Ahorita, no. Thank you”, “Llega nuestro momento de ser una Karen exigiendo que hablen español porque están en México”, “y pide en dólares”, o “Me tocó un francés que pedía 10 pesos, traía un beagle de salami, se lo ofrecí y me dijo que me pedía dinero, no comida”.

Sigue leyendo: Alumnos encuentran el OnlyFans de su compañera y descubren cómo se paga la carrera

Ruth, quien es una joven que trabaja en la colonia Condesa, notó que los extranjeros ya se esfuerzan por hablar el español. Según la empleada, el 80 por ciento de las conversaciones las solía hacer en inglés, pero después de popularizarse una pelea en TikTok, los estadounidenses ya intentan hablar el idioma natal.