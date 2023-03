Así fue la batalla que protagonizaron los presentadores de “La Cotorrisa” contra Ricardo Salinas Pliego

Ya me dijeron que su manager no ha ido a firmar el contrato y que ustedes no han expedido factura, así que no se haga pendejø y cumpla con ir a firmar el contrato o si usted tiene la factura que mando, súbala aquí para regañar a quien me dio mal la información.



No emiten factura… https://t.co/R1CrN6RsfN