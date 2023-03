Becky Zhu Wu cuenta cómo obtuvo su papel en la serie “La cabeza de Joaquín Murrieta” de Amazon Prime Video

A través de TikTok, Becky Zhu Wu relató cómo se quedó con el papel de Adela Cheng en la serie mexicana para Amazon Prime Video, “La cabeza de Joaquín Murrieta”.

Todo empezó cuando una amiga le avisó del casting abierto que estaba haciendo la plataforma para dar con la actriz adecuada para el papel, ya que querían a una chica mexicana de origen chino, o que al menos hablara bien español.

Entonces, decidió enviar su foto y toda la información que le pedían en el anuncio, pero Becky Zhu Wu admitió que al principio creyó era una estafa, sobre todo cuando le respondieron prácticamente de inmediato a pesar de haber enviado el correo casi a medianoche.

Becky Zhu Wu decidió salir de su zona de confort para asistir a la audición

De acuerdo con las propias palabras de Becky Zhu Wu, ella nunca imaginó quedarse con el papel, ya que no se consideraba alguien extrovertido. “Siempre me consideré como una persona muy introvertida. Además, que yo en mi vida he actuado o estudiado algo relacionado a la actuación”.

Luego de enviar un vídeo actuando una parte del guión que le pidieron que preparara en tan solo un día, la llamaron para que asistiera a una audición en la Ciudad de México. Por lo que decidió salirse de su zona de confort y partir desde Yucatán a la capital.

En modo de broma, Becky Zhu Wu comentó varias veces que creía que todo era parte de una red de trata de personas, pero que decidió aventurarse por “la anécdota”.

Cuando llegó a la capital y rodó algunas escenas, confesó que vivió un momento de terror cuando le pidieron improvisar una escena. “Nos sentamos, encendimos la fogata imaginaria, comimos carne imaginaria, platicamos de cosas imaginarias y yo estaba esperando que digan corte en algún momento y eso sucedió como en 20 minutos, pero bueno, todo bien”.

Becky Zhu Wu finaliza la historia diciendo que le pareció increíble cómo en cuestión de días y por un correo, su vida tomó un rumbo completamente diferente: “Un paso inicia una aventura, pero lo más importante es que no sean como yo si ven algo sospechoso, no sean como yo”.