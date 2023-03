¿Raúl Velasco tuvo que ver con la desaparición de Lucha Villa? Esto sabemos

En las últimas horas el nombre de Lucha Villa ha sido uno de los más mencionados en redes sociales, debido a que diversos medios de comunicación reportaron su muerte, pero, poco tiempo después, esta noticia fue desmentida por su hija, José María Rengifo, quien aseguró que su madre se encuentra en buenas condiciones.

Sin embargo, el que su nombre saliera a relucir en internet hizo que varios de los internautas se preguntaran los motivos por el que la llamada ‘Grandota de Camargo’ se alejara de los escenarios.

Inicios de su carrera

Luz Elena Ruiz Bejarano (nombre real de la cantante), nace el 30 de noviembre de 1936 en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua. Aunque muy poco se sabe de su infancia y adolescencia, se tiene que la Lucha Villa empezó a brillar como modelo, para luego iniciar su carrera de cantante, inclinándose por el género regional mexicano, en donde sin duda se lucía al momento de estar en el escenario, obteniendo de esta manera una gran oportunidad en la industria musical y el mundo de la actuación.

Sin embargo, en 1990 su carrera finalizó debido a que esta, supuestamente tuvo un problema con Raúl Velasco, el cual se consideraba uno de los hombres más influyentes de la farándula.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Según declaraciones ofrecidas por Mitzy, un reconocido diseñador de modas, Raúl Velasco y Lucha Villa mantuvieron una gran amistad durante varias décadas, pues ambos tenían cierto beneficio en su relación, ya que el conductor de televisión aumentaba su rating en su programa ‘Siempre en Domingo’, cada vez que presentaba a la cantante, mientras que esta aprovechaba el espacio que tenía una gran receptividad, para dar a conocer su música.

De esta manera, de acuerdo a lo comentado por Mitzy, esta relación finaliza a inicios de las décadas de los 90′s, en el momento que Lucha Villa pidió a Raúl Velasco un aumento del pago que se daba cuando ella se presentaba en el programa.

Esto hizo que el animador se molestara y decidiera vetarla, obligándola así a buscar otros caminos fuera de Televisa.

“Lucha Villa salió de Televisa por culpa de Raúl Velasco, la corrió. Raúl Velasco tenía mucho poder, era el número uno… Yo estaba vistiendo a Lucha Villa cuando él la vetó y eso fue porque Lucha le dijo ‘oye, con lo que me pagan no me alcanza ni para el peinado’, tuvo una discusión con él y él le dijo ‘¿ah sí? ¿sabes qué? Adiós’, la vetaron y ella se fue de Televisa, a TV Azteca”, comentó el diseñador de modas.

A raíz de todo esto, Lucha Villa entró en depresión y, tratando de impulsar su carrera decidió hacerse algunos “arreglitos estéticos”, no obstante, nada salió como esperaba, pues la cantante terminó sufriendo severas afectaciones neuronales, lo cual también le produjo dificultades físicas, por lo que se le hizo difícil retomar su vida normal, optando así retirarse de su carrera y desaparecer de los medios de comunicación y del ojo público.