Mujer encuentra a su pareja bailando muy sensualmente con su mejor amiga

Las fiestas son un espacio creado para disfrutar de grandes momentos. Sea la música que sea, hay personas encargadas de poner el ambiente con diversas canciones. Alexander es un DJ que brinda sus servicios en distintos eventos, mismos que son documentados por el hombre para compartirlos en TikTok.

El usuario muestra lo más curioso de cada fiesta con la intención de volverse viral; hecho que logró al filmar una infidelidad entre “la mejor amiga” y la pareja de una joven que fue al baño. En el video se ve cómo el hombre tomó de la cintura a una mujer. Tras algunos segundos de baile, el sujeto intentó besar a la mujer, mas en ese momento llegó su presunta pareja.

Ambas personas se alejaron e intentaron aparentar que nada había ocurrido, la despechada mostró un rostro totalmente triste queriendo entender qué es lo que había presenciado. El breve suceso cautivó el interés de millones de personas pese a contar con solo 30 segundos de duración.

