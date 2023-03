Video: Aguacero sorprende a fans de Billie Eilish en el Foro Sol

Una tormenta azotó la Ciudad de México y cientos de usuarios enviaron a redes sociales fotos y videos desde el Foro Sol, donde se este miércoles 29 de marzo está programado el concierto de la compositora estadounidense Billie Eilish.

La cantante estadounidense Billie Eilish inauguró su gira ‘Happier Than Ever World Tour’ en Latinoamérica al presentarse en algunos de los festivales más importantes de Chile, Colombia, Argentina y Brasil; ahora México es su última parada, primero con su presentación este 29 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México, después el 31 de marzo en el festival Tecate Pa´l Norte en Monterrey y finalmente el 2 de abril en la Arena VFG de Guadalajara.

No es la primera vez de la cantante estadounidense en México, ya que una de sus primeras presentaciones fue en 2019 para el festival Corona Capital en la CDMX, en el cual interpretó gran parte de su disco “When We All Fall Asleep, When Do We Go?”.

Sin embargo la noche de este miércoles algunos fans lo recordarán por la tormenta que cayó sobre el Foro Sol. Según diferentes asistentes, en el área granizó y muchas zonas se encuentran inundadas aún minutos antes de la hora oficial del inicio del show.

Fans de Billie Eilish se resguardan del granizo en el Foro Sol. pic.twitter.com/oTefEyyOnm — Publimetro México (@PublimetroMX) March 30, 2023

Billie Eilish (@NPamela03)