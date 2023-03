“¡Qué falta de respeto!”: Destrozan a Yeri Mua por vestirse como Selena

La polémica influencer Yeri Mua ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez lo hizo por vestirse como la fallecida cantante Selena Quintanilla.

La veracruzana posteó varias imágenes con el famosos enterizo color guinda que la cantante popularizó durante un show. Más allá del vestuario lo que provocó las reacciones negativas de sus seguidores fue lo que escribió:

“Selena después de que le dieron su revolcón en el departamento 512″.

En los comentarios se puede leer: “Mi punto de vista es que si va hablar de Selena que hable bien no difamando o diciendo cosas de ese tipo de revolcón”; “Ni a los talones de Selena. Ella era muchísimo más bella y natural”; “Creo que es una falta de respeto a la memoria de Selena, que lástima que se expresé de esa manera”; entre muchos otros.

Yeri Mua responde a las criticas

La influencer veracruzana no se quedó callada y en sus historias de Instagram escribió, “si me vas a criticar porque no me parezco a Selena, asegúrate de que tú no te parezcas a Yolanda Saldívar, tramposita”.

Destrozan a Yeri Mua por vestirse como Selena

Además mostró que no es la primera vez que se viste como la cantante y compartió una imagen de cuando tenía 17 años.