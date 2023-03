Bad Bunny reveló cómo fue besar a Gael García Bernal para la película ‘Cassandro’

La carrera cinematográfica de Bad Bunny apenas está comenzando con participaciones en la serie ‘Narcos: México’ y recientemente en la película ‘Bullet Train’ donde compartió créditos junto a Brad Pitt.

Sin embargo, en los próximos meses más proyectos, que ya se han grabado, verán luz para toda la audiencia, entre ellos, ‘Cassandro’, una película protagonizada por Gael García Bernal y donde el ‘Conejo Malo’, tuvo el gran reto de tener una escena de amor junto al mexicano.

‘Cassandro’ es una cinta biográfica del excampeón mundial de peso welter de la NWA e icono gay de la lucha en los años 90′, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2023 y que espera estar abierto al público en Amazon Prime Video próximamente.

Sobre la singular escena, el artista boricua dijo: “Mi primer beso en una película y fue con un hombre”, reveló el reggaetonero a TIME. “Ese es mi castigo por estar con tantas mujeres en mi vida”, bromeó.

“Si estás actuando, estás siendo una persona que no eres”, añadió. “Así que cuando me pidieron eso, les dije: ‘sí, estoy aquí para lo que quieran’. Creo que fue muy cool. No me sentí incómodo”, reveló.

No es el primer beso de Bad Bunny a un hombre

El intérprete de ‘Titi me preguntó’ se caracteriza por sus excentricidades y por romper paradigmas en su carrera, por eso, hace 3 años estrenó el video ‘Yo perreo sola’, donde sale vestido de Drag Queen para sorpresas de muchos colegas del género urbano.

De igual manera, durante su presentación en los MTV Video Music Awards, desde el Yankee Stadium, el artista aprovechó para besar a dos de sus bailarines, una mujer y un hombre, en medio del show que hizo frente a miles de sus seguidores.

😱 Momento en que besa Bad Bunny a un bailarín.



“Yo creo que el sexo es un mundo gigante y todos son libres de verlo como quieran y hacerlo con quien quieran, como quieran, con infinitas posibilidades”, dijo el artista de 29 años, quien se le relaciona sentimentalmente con Kendall Jenner.