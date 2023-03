¿Lo atraparon? Hombre se lanza a río para huir de la policía

TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo. Millones de usuarios comparten, todos los días, diversas grabaciones que muestran sucesos que sorprenden a todos los internautas. Tal como el video que mostró Gustavo donde se ve una persecución un poco extrema.

En el clip se observa cómo un presunto delincuente huía de un elemento de seguridad; al llegar a un río, el sujeto optó por saltar para alejarse del uniformado. El policía no lo pensó dos veces y repitió la acción del prófugo. Las dos personas nadaron por algunos metros, mas refuerzos ya esperaban en la orilla para realizar la captura del hombre.

En otra publicación se ve cómo los agentes arrestaron al ladrón para disponerlo con las autoridades correspondientes. Hasta el momento, la grabación de los hechos ya supera las 19 millones de reproducciones en la app, donde se pueden leer mensajes como “Aquí los que no esperábamos que el poli se lanzara también”, “Aumento de suelto al oficial, se lo merece”, “El policía: no en mi turno”, o “lo importante es que los 2 se quitaron las gorras para no mojarlas”.

