‘Transformación’ de Blac Chyna también pasa por eliminarse algunos tatuajes y cambiarse su nombre

Desde hace varias semanas, la modelo Blac Chyna sorprendió a sus seguidores al anunciar el cierre de su cuenta de OnlyFans y la intervención quirúrgica para reducir sus senos y glúteos.

Sin embargo, su transformación no se detiene ahí, el ‘viaje de curación’ a la cual se está sometiendo la ex pareja de Rob Kardashian, también pasa por eliminarse algunos tatuajes ‘demoníacos’.

En su cuenta de Instagram, la modelo reveló que se está sometiendo a un proceso con láser para eliminarse algunas parte de tinta de su cuerpo.

“Tiene que salir. No voy a no tener ninguna marca de la bestia”, dijo en un video de Instagram el domingo.

“Cuando me hice el tatuaje por primera vez, eso no es lo que significaba para mí”, agregó, refiriéndose a una representación diabólica, pero señaló que quiere eliminar cualquier cosa “demoníaca” de su cuerpo y vida.

“Estoy liberando toda la energía negativa que me está frenando”, subtituló White, de 34 años, en el video.

Viajes de curación de la modelo

Blac White, que ahora pide que la llamen Angela White, reveló que desde finales del año pasado se bautizó en su cumpleaños y ha dado un viaje de fe, obligandose hacer varios cambios en su vida.

El primero de ellos fue cerrar su cuenta de OnlyFans, a pesar de facturar más de 240 millones de dólares en el 2021.

Luego reducirse sus senos y glúteos, sumado a cambiar su forma de maquillarse.

Todo ese proceso lo ha registrado en su cuenta de Instagram, donde recibe comentarios de apoyo por la decisión que están tomando.

“Ya no estoy en OnlyFans. Ya superé eso... Es una de esas cosas en las que hice lo que tenía que hacer en ese momento debido a las circunstancias en las que me encontraba (...) Además, siendo yo bautizada, eso no es lo que Dios quiere que haga. Es un poco degradante”, confesó.