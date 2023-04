Así está el nuevo look que presume Aleska Génesis

Por varios meses la modelo Aleska Génesis ha manifestado sus problemas de ‘Alopecia’ y los seguidores la han criticado por usar películas ante esta situación de salud. Sin embargo, la ex de Nicky Jam mostró en redes sociales su nuevo look en el cabello y al parecer ha sabido enfrentar su padecimiento.

La venezolana recordada por el amarre a su ex, hace algunos días expresó en Instagram el proceso médico que cumple para contrarrestar su enfermedad y escribió: “Hola mis amores. Quiero comenzar agradeciéndole a todos los que han estado pendientes y preocupados por el tema de mi Alopecia y para los que me han preguntado sobre cómo va mi proceso acá les dejo un resumen”, exclamó Génesis y dejó colgado un video al respecto.

Ahora con un mejor ánimo y con la canción de Karol G de fondo, Aleska Génesis mostró el nuevo cambio en su cabello y los seguidores explotaron con mensajes para ella.

“La alopecia desapareció bien rápido”, “Pero a ella le crece el cabello largo de una vez, osea no le crece con pelitos cortos como a todo el mundo”, “sí debe ser un cambio radical y olvidar lo malo, éxitos bella”, “Tu fuerza y ganas de salir adelante es genial”, son algunos de los comentarios.

Aleska dio a conocer su realidad y explicó a sus seguidores en medio de tantos problemas en ese momento, que adicionalmente, padecía la enfermedad de caída del cabello.

“Esta soy yo actualmente. Mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido la autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia. No he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace tres meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante cinco años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, confesó la venezolana el 15 de diciembre de 2022 refiriéndose a Mawad.