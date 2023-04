Artistas que se coronan como los reyes del palenque

La Feria de Texcoco que comenzó el 24 de marzo y se extiende al 16 de abril es de las tradicionales, solo que urgen mejores instalaciones, su palenque por ejemplo, es muy antiguo y está muy deteriorado.

No así el de Aguascalientes, que como parte de la majestuosa Feria de San Marco, sigue siendo el más impactante y como muestra la oferta de estrellas en este 2023: el 14 de abril Christian Nodal da por inaugurado el recinto este año, luego seguirán durante ese mes Carín León, Grupo Frontera, Carlos Rivera, Alejandro Fernández acompañado de su hijo Alex, Bronco, Pancho Barraza, Edith Márquez, Pepe Aguilar, Luis R. Conríquez, Chuy Lizárraga y Julión Álvarez, para mayo llegarán: Duelo, Banda MS y Alfredo Olivas quien cerrará el 07 de mayo.

Una constelación de estrellas de las cuales hay unas que repiten en dos palenques más; el de Cuernavaca y el de Metepec, ahí es donde queda claro quienes son los que ‘rifan’ en estos escenarios.

A esos son a los que llamamos los reyes del palenque, los que son imprescindibles cueste lo que cueste verlos, ¿que quiénes son? aquí la respuesta: para Cuernavaca que comienza este sábado 01 de abril precisamente es con Alfredo Olivas quien aparece en todos los palenques que se precien de ser importantes, Julión Álvarez es otro de cajón, Los Tucanes de Tijuana tampoco pueden faltar, sería un sacrilegio y actualmente no hay fiesta sin Luis R. Conríquez, para Metepec que arranca el 04 de mayo repiten Banda MS y Carín León más los antes mencionados, no todo en esta industria es digital, eso no se debe perder de vista.

Recordando a la reina

Parece mentira pero han pasado 28 años desde aquel fatídico 31 de marzo cuando moría Selena Quintanilla Pérez, sin duda, la estrella femenina más grande de la música regional mexicana, nadie puede objetar que Selena, aportó mucho a nuestro acervo musical, con cosas nuevas, el soñado ‘crossover’ y la gracia y cadencia de sus movimientos que lejos de ser vulgares, fueron parte de un todo que hoy nos hace sentirnos orgullosos de esta estrella global, que no tuvo redes sociales ni plataformas y sin todo eso llegó a ser la artista latina más conocida sobre la faz de la tierra.

A casi tres décadas de su partida la estrella tejana tiene actualmente 7,898,776 oyentes al mes, su tema más reproducido es ‘Amor Prohibido’ con 218,372,832, el Grammy, ocho meses consecutivos en el no.1 de la lista Regional Mexican Albums de Billboard y ser la primera artista latina de la historia en debutar en el no.1 con el álbum ‘Dreaming of You’ en inglés, son logros que no se borrarán de la historia de la música a nivel mundial.