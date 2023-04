Chabelo: conoce la lujosa casa donde vivió “el amigo de todos los niños” los últimos años de vida

Hace una semana se conoció del lamentable fallecimiento de Xavier López Rodríguez y el mundo del espectáculo aún lo lamenta y sigue recordándolo con especial cariño, sobre todo, por haber marcado la infancia de muchos a través de su programa de televisión En familia con Chabelo, que se transmitió a través de las pantallas de Televisa, durante 48 años de forma ininterrumpida.

El sábado 25 de marzo “El amigo de todos los niños” como también se le conoce, presentó un cuadro de abdomen agudo y choque séptico que le ocasionó la muerte, según lo informó su hijo.

Luego de conocerse la lamentable noticia del recordado presentador de televisión se han dado a conocer algunos detalles de su vida personal, como por ejemplo lo que tiene que ver con sus hijos, la repartición de los bienes y herencia del famoso actor. Uno de los aspectos más relevantes ha sido saber cómo vivía el tan querido artista.

Chabelo soprende a internautas. (Foto: Facebook Chabelo.)

Se supo que los últimos años de vida Chabelo lo pasó al lado de sus familiares, desde su lujosa mansión, que tanto disfrutaba, el famoso comediante solía organizar reuniones y fiestas para compartir con sus seres más allegados.

Si bien no es un secreto de los bienes que poseía Xavier López, no es menos cierto que disfrutaba estar mucho en una de su casa ubicada en Ciudad de México, no sólo era especial por la distribución en cómo fue diseñada, también por su maravillosa decoración y el espacio donde estaban ubicados parte de los premios y reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera artística, además que en esta vivienda Chabelo tenía un espacio especialmente diseñado para el área de juego y entretenimiento.

En 2015 el conocido “amigo de todos los niños” le permitió a una revista entrar a su casa y logró obtener breves imágenes del interior donde logró ver una espectacular decoración rústica con detalles de madera, la lujosa mansión posee un amplio jardín con resbaladillas y puentes, además tiene un área de juegos infantiles, en aquella visita las cámaras lograron grabar a Chabelo mecerse en los columpios de su patio.