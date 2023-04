“¡Me siento hermosa!”, mujer deja de afeitarse y presume su gran barba

Muchas personas utilizan sus redes sociales para mostrar fotos y videos de cómo es su día a día; con eso, algunos internautas logran aumentar sus números de seguidores y así conseguir el patrocinio de alguna marca. Desafortunadamente, diversos usuarios se obsesionan con la imagen que proyectan en internet. Tal es el caso de Coral Sánchez, quien tenía que afeitarse el rostro dos veces al día para sentirse segura.

En entrevista con medios locales, la mujer aseveró que comenzó a rasurarse por “obligación”: “Me daba cuenta de que otros niños hacían comentarios sobre mis pobladas patillas. Me afeitaba todas las mañanas cuando me despertaba y a las 2 de la tarde ya tenía una barba crecida”, confesó.

Coral Sánchez cuando solía afeitarse (Especial )

Para evitar que fuera notorio su bello facial, la joven de 29 años explicó que se aplicaba una capa de base de cobertura completa y se colocaba su cabello alrededor se su rostro: “Me tomó mucho tiempo aceptar el crecimiento de mi vello. Ahora me miro en el espejo y sonrío y me siento genuinamente hermosa”.

Desesperada de realizar lo mismo todos los días, Sánchez optó por dejarse la barba y vivir de una manera más “tranquila”: “A medida que envejecía, más difícil era volver a aplicar la cobertura total para ocultar el crecimiento del vello. La gente miraba pero no decía nada”.

En temas relacionados con el amor, Coral narró que tuvo un novio el cual la dejó al verla con vello facial, sin embargo, pudo encontrar a la pareja ideal para ser feliz: “Él nunca me vio sin maquillaje. Me levantaba antes que él para afeitarme todos los días. Me tomó un par de meses, pero fue muy difícil ocultar las cosas. Él dijo ‘no me molesta. Eres hermosa y tu cuerpo hace esto naturalmente’”.