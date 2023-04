pH-1 llega a México con su propuesta de k-hiphop

¡Fans del K-hiphop!, pH-1, uno de los exponentes más influyentes del género, se alista para dar el primer paso de su gira ABOUT DAMN TIME TOUR en Latinoamérica. Y por supuesto que, su primera parada será en nuestro país el próximo 18 de mayo en el Auditorio BB.

¡K-hiphopers, buenas noticias! 🧡 ¡@ph1boyyy llega por primera vez a México con su gira About Damn Time y no podríamos estar más felices! 🤩 Tenemos una cita este 18 de mayo en el Auditorio BB para gritar a todo pulmón: '¡Yo no tengo teléfono!'. 📞🧟‍♂️ pic.twitter.com/9XpqEYnw1N — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) April 3, 2023

Grandes noticias para los amantes del K-hiphop, y es que en los últimos meses nuestro país, se ha convertido en una parada obligada de las grandes estrellas de este género. Ahora toca el turno de pH-1, quien llegará a México, después de presentarse por Europa, Australia y Asia. Estamos más que emocionados de poder recibir a este talentosísimo rapero y corear canciones como “Nerdy Love” y “ZOMBIE”.

OCESAfact: Su nombre artístico consiste en “p” de su apellido “Park”, “H” de su nombre en inglés “Harry” y “1″ de su nombre coreano “Joon Won”.

Cantante y compositor, 박준원 / Park Joon Won, mejor conocido como pH-1 es un artista coreano-estadounidense, que saltó a la fama en 2016. Su sencillo “Perfect”, lanzado ese mismo año, tuvo una gran aceptación por el público, con más de un millón de reproducciones en plataformas. Además, tuvo una aparición en Show Me the Money 777, donde ganó gran popularidad. Actualmente cuenta con dos discos de larga duración: Halo (2019) y But For Now Leave Me Alone (2022).

La primera parada del ABOUT DAMN TIME TOUR en Latinoamérica será en nuestro país y no te la puedes perder. La cita para disfrutar de pH-1 será el próximo 18 de mayo en el Auditorio BB. Los Boletos estarán en preventa Citibanamex el 6 de abril, y un día después los podrás adquirir a través de www.ticketmaster.com.mx. La venta de localidades en la taquilla del inmueble comenzará a partir de 10 de abril.

