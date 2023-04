El productor, cantante y empresario de 52 años de edad, Luis Miguel Gallego Basteri, mejor conocido como Luis Miguel, siempre ha destacado por su música la cual ha marcado varias generaciones, sin embargo, en algunas ocasiones, su talento se ha visto opacado por su vida privada, para ser más específicos, sus relaciones amorosas.

No cabe duda que El Sol de México, como fue apodado por los fans y medios de comunicación, siempre ha dado de qué hablar y más porque ha sido tachado de mujeriego, pero de acuerdo con el propio cantante, solo hay una afortunada a la que el llamó el amor de su vida.

Lucía Méndez confiesa que se acostó con Luis Miguel cuando era menor de edad. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

Y se trataría de la actriz, modelo y cantante Lucía Méndez, con quien Luis Miguel sostuvo un fugaz romance cuando tenía apenas 17 años de edad, lo que significaría que Méndez le llevaba trece años. Y eso no es todo, ya que la edad nunca fue un impedimento porque el intérprete de Ahora Te Puedes Marchar en una ocasión catalogó a la actriz como el amor de su vida, “Luis Miguel me dijo: ‘Para tu ego, eres el amor de mi vida’”, dijo Lucía Méndez en una entrevista.

Lucía Méndez confiesa que se acostó con Luis Miguel cuando él era menor de edad

Sin embargo, con el paso de los años, nueva información acerca de esta relación ha salido a la luz y recientemente Lucía Méndez confesó que se acostó con Luis Miguel cuando él era menor de edad, lo que dejó en shock a cientos de internautas.

Fue durante una emisión del programa Con Permiso conducido por Martha Figueroa y Pepillo Origel donde Lucía Méndez hizo la confesión, “De pronto lo veo dorado, ahora sé que tenía 17 pero a mi me dijo que tenía 20, con el pelo rubio, con un esmoquin impecable Armani, con una botella de champaña. Entonces yo abro la puerta, entra y se sienta a platicar porque me dijo que tenía que hablar con alguien porque estaba triste”, dijo la actriz.

“Entonces me sirve la champaña. Yo la verdad que no tomo mucho. Entonces empiezo a tomar la champaña y me pongo un ‘cuete’ y me emborracho, solté el cuerpo y me planta un beso. Y me quedo ‘wow’ y me dio un beso riquísimo, obviamente. Pues que sucede esa noche y al día siguiente, me despierto y me lo encontré sin ropa”, compartió Lucía Méndez a los conductores del programa.