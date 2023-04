Ben Affleck hace una mirada distinta al mito de Michael Jordan

Ben Affleck y Matt Damon son dos estrellas en Hollywood que tienen varias cosas en común. Actores que se empeñaron en escribir sus propios guiones para tener mejores papeles y contar mejores historias en la pantalla desde los inicios de sus carreras. Así es cómo se convirtieron en los más jóvenes en ganar el Óscar a Mejor guion gracias a Good Will Hunting. Ahora, regresan con una nueva productora y la película Air.

Air llega a las salas mexicanas. (Foto: Warner Bros. Pictures.)

El filme da a conocer la revolucionaria asociación entre Michael Jordan -un novato en ese momento- y la incipiente sección de baloncesto de Nike que revolucionó el mundo del deporte y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan.

“Bueno, la primera sorpresa es que Michael Jordan no sale en la película, no aparece realmente en la película. Se ve su cuerpo y aparece en la película como él mismo en videoclips y secuencias solamente. Y es que pensé que, en primer lugar, no había nadie que pudiera interpretar a Michael Jordan de forma convincente porque es demasiado único y definido y creí que eso perjudicaría la película. Y también me gusta la idea de que, sí, realmente es sobre Jordan, pero es sobre lo que Jordan significa para todo el mundo. Y lo que significa ser el padre de alguien realmente especial y único, y qué responsabilidades conlleva eso mismo. Así que quería asegurarme de que el público se sorprendiera y se divirtiera, porque quería hacer una película que la gente disfrutara, con la que se riera, se identificara y de la que se hablara, porque me gustan las películas originales, en las que la interpretación y la escritura sean lo más importante y que conecten con la gente en los cines”, señaló Ben Affleck.

Chris Messina, que hace el papel de David Falk, reveló algunas de las sorpresas que la película tiene para el público, “tengo que decir que la brillantez de esta dirección es que no echas de menos a Michael por no estar en una película, pero sientes su espíritu, sentimos la energía de Michael a través de las cintas de video, y sabes lo que hizo en la universidad y todas estas cosas diferentes. Es brillante la forma en que la dirigió, y es casi mejor que (Michael) sea un mito y este personaje místico en la película. Así que es impresionante. Muy impresionante”.

Durante la charla, también estaba Jason Bateman (Rob Strasser), quien detalló cómo fue integrarse a la historia.

“Yo no sabía nada sobre el origen de la historia de Jordan y Nike y cómo llegaron a unirse. Me fascinaron los detalles y además me sorprendió que nadie supiera nada de esto porque es una gran historia de negocios americana, una gran historia global y una además cultural, así que seguramente un documental hubiera sido fascinante y acertado, pero esta línea narrativa sobre estos hechos, es realmente interesante ver cómo se le fue dando forma, que realmente juega como una especie de película de acción, y pues me encanta aprender acerca de esas cosas y también ser parte de una gran película es decir uno tiene suerte de ser parte de algo bueno, porque es difícil hacer una buena película”.

El que regresa al cine es Chris Tucker y aceptó el proyecto al saber que Ben Affleck estaba al frente.

“Sí, yo tampoco sabía nada sobre el origen de la película y la historia me fascinó; había trabajado con Ben antes, así que cuando me llamó ni siquiera tuve que leer el guion, sabía quién estaba involucrado y me apunté inmediatamente. Él realmente confía en ti. Y él, como cualquier gran director, te da alas y sabes que va a cuidar de ti, Jason lo dijo antes, que no estás sentado allí preguntándote por qué la cámara está en un lugar determinado o qué o cuando Ben se acerca para dar alguna dirección, se aleja y estás tratando de traducir lo que dijo porque nada de eso tiene sentido”.

“Necesitaba tener la aprobación y el respecto de Michael Jordan. Si me hubiera dicho que no quería que yo hiciera la película, no la hubiera hecho”. — Ben Affleck, director y actor

Ben Affleck detalló que fue el propio Michael Jordan, quien propuso a la actriz Viola Davis para interpretar a Deloris Jordan.

“Siempre he querido, de verdad, sentir que habría llegado a algún sitio en mi carrera como director si trabajaba con Viola Devis. No creo que haya un actor mejor que ella en el mundo. Cuando me enteré por Michael curiosamente, cuando fui y me acerqué y pues claramente por respeto, porque ciertamente no iba a hacer nada o hacer algo, a pesar de que iba a cambiar los detalles y resumiría las cosas y hacer una especie de fábula de esta historia, yo no quería hacer nada que violara fundamentalmente lo que era importante o veraz para él”, señaló.

“Y habló de varias cosas, Howard White dentro de todo eso, y me dijo que pensaba que Viola debería interpretar a su madre, lo cual puso mucha presión en mí, porque es como decir que podemos conseguir un equipo de baloncesto juntos, siempre y cuando usted consigue Michael Jordan en el equipo. Sin embargo, fue realmente inspirador porque pudimos crear realmente un personaje que no sólo está destinado a representarse por Viola, pero realmente también habla de todo lo que he visto y oído desde lejos, no de mi propia experiencia de vida, pero bueno, lo que he conocido; es decir, mi madre era espectacular y creía en mí, pero pues no llegué a la NBA y no conseguí ese tipo de éxito a una edad temprana, y criar a una persona joven y luego tratar de hacer la transición en este cambio masivo y yo quería contar una historia que expresará respeto justo a eso”, apuntó Affleck.

Air, a detalle

Marca. Sobre el impacto global de la marca Air Jordan, Jason Bateman dijo, “el zapato ayudó a comercializar el deporte y abrió esta fuente de ingresos no sólo para los atletas estadounidenses, sino también para los atletas internacionales. Piensa en la relación entre algunas estrellas del futbol y Adidas y Nike o algunos de los pilotos de Fórmula Uno, es decir, la industria es enorme y creo que todos ellos tienen que agradecérselo a Michael Jordan”.

Mensaje. Todo el cine de Ben Affleck tiene algo de lucha contra el capitalismo, donde la clase obrera está resente y la decepción con el sueño americano se cuela en sus guiones.

