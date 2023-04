Claudia Martín habla sobre la anulación de su matrimonio religioso con su ex Andrés Tovar

Claudia Martín rompió el silencio al ser consultada sobre los avances de la supuesta anulación de su matrimonio por la iglesia con su ex Andrés Tovar quien actualmente está casado, desde octubre de 2022, con la también actriz Maite Perroni.

Martín y Tovar estuvieron casados casi tres años, según se rumora la ruptura surgió luego que el productor de televisión le fue infiel con la ex integrante del grupo Rebelde, Maite Perroni. Pese a que han pasado varios años desde que se separaron, se especula que Andrés está decidido a anular el matrimonio que celebró junto a Claudia en una iglesia de México, para jurar ante un sacerdote el sí acepto de Maite Perroni.

“Eso pregúntale a alguien más”, precisó Martín refiriéndose a su ex marido. “No sé nada. Si [prefiero guardar silencio sobre el tema]”, respondió de forma amable a los medios de comunicación.

La inesperada respuesta de Claudia Martín ante embarazo de Maite Perroni y Andrés Tovar Instagram: @claudia3martin / @maiteperroni

La también embajadora de marcas como Pandora y Dior dijo que no era su prioridad dedicarle tiempo a la anulación del matrimonio que contrajo con Tovar, incluso dejó claro que no está interesada en realizarlo. Claudia de 33 años desconoce si su ex se encuentra gestionando dicho trámite.

“No sé al respecto”, comentó. “A quién le interese que lo haga”, dejando por sentado que si Andrés desea volver a casarse bajo el juramento de la Iglesia Católica deberá hacer lo propio por sus medios.

Claudia Martín es una de las actrices mexicanas con el mejor estilo | Instagram: @claudia3martin

La actriz de la nueva versión de “Los Ricos también lloran”, dijo que no tiene prisa por volver a casarse. Vale recordar que la histriónica tiene una relación, aparentemente estable, con el actor Hugo Catalán de 41 años.

“Dije algún día, uno nunca sabe. Pero no creo que esté en mis planes el día de hoy [casarme], no. Pero celebro y festejo siempre que gente cercana lo haga”, aclaró. “Claro [que creo en el amor], por favor. Eso es lo que mueve al mundo; el motor que nos mueve. ¿Por qué no voy a creer en el amor?”.

Por ahora la oaxaqueña no tiene urgencia de volver a casarse: “No, no creo que sea algo que quiera volver a hacer. Nunca ha sido mi ilusión, y bueno, sí ocurrió en un pasado, pues bien, pero no es mi ilusión”, precisó.