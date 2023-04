Edwin Luna se defiende de los señalamientos de su expareja

Edwin Luna, vocalista de la agrupación “La Trakalosa de Monterrey” sostuvo una relación sentimental con Erika Monclova, de la cual nació su primogénito Miguel Alexander, después del divorcio ambos dejaron en claro que su relación se rompió por completo, en esta ocasión por la disputa que protagonizaron a raíz de diversos señalamientos.

Edwin Luna y Erika Monclova siguen demostrando sus conflictos a través de redes sociales, esta vez porque la exesposa del cantante hizo una publicación para evidenciar el comportamiento del artista de regional mexicano durante uno de sus shows del pasado 31 de marzo.

Edwin Luna responde a Erika Monclova

Monclova explicó que tuvo que permanecer entre el público, es decir, lejos de su hijo por decisión de Edwin, asimismo, aseguró que el intérprete no tenía permiso de subir fotos con el menor, pero que al parecer los acuerdos se habrían roto después de la presentación en McAllen.

“Así fue la horrible noche de ayer, luego no digas que la oportunidad no se te dio. Aclaro, no me interesas, solo eres el papá del niño, porque no saber dividir las cosas y así como me pediste públicamente, y por este medio de igual manera escribo, pura falsedad, manipulación, mentira, interés” dijo Erika.

Erika dedicó un largo mensaje para su expareja, en el cual lo tachó como falso y manipulador; luego de comenzar a recibir varios comentarios, Edwin salió para hablar del hecho en un video, mismo en el que contó sobre las amenazas que ha recibido.

“Amo de corazón a mi hijo, me encantaría que disfrutara de lo que su papá hace, pero si no se lo has permitido, tendrás tus razones. Lo único que hice ayer fue atender a mi hijo. Te respeto porque eres su mamá, jamás te he ofendido, jamás de dicho nada, pero también reconozco que por falta de comunicación, nunca hemos tenido una convivencia sana tú y yo, por lo cual yo prefiero mantenerme al margen” señaló el cantante.

Finalmente, Luna aclaró que ha cumplido con todas sus obligaciones al pagar con los gastos correspondientes para la manutención del menor, a pesar de que Erika se niegue a dejarlos convivir.