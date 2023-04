Karely Ruiz se despide de Andrés García tras su muerte

Durante la tarde del lunes 4 de marzo, se reportó que el actor de cine y televisión dominicano Andrés García, falleció a los 81 años de edad tras varias complicaciones derivadas de cirrosis, enfermedad con la cual lleva luchando desde hace varios meses.

Muere Andrés García a los 81 años de edad. / Instagram @andresgarciatvoficial

Karely Ruiz se despide Andrés García tras su muerte

Y la estrella de OnlyFans, Karely Ruiz, mediante sus historias de Instagram, le dedicó unas emotivas palabras de despedida a su entrañable amigo, “Agradecida de haber coincidido en esta vida contigo Andrés García. Vuela alto, fuiste y serás siempre uno de los más grandes de México”, escribió la regiomontana.

Karely Ruiz se despide Andrés García tras su muerte. / Foto: Instagram

Cabe señalar que fue en abril de 2022, cuando Karely Ruiz apareció como invitada especial en el canal de Andrés García en YouTube donde comenzó su amistad, “Nos ayudamos mutuamente, sus redes crecieron un buen. De hecho, al día siguiente me dijo ‘Ven, visítame, aquí estoy solo’. Colaboramos y hasta ahí, realmente no me gustan los señores”, dijo la influencer en una entrevista.

Dicha entrevista se viralizó debido a que tras la grabación, el actor dominicano sufrió un ataque al corazón y varios internautas señalaron que había sido culpa de la estrella de OnlyFans, a lo que ella negó rotundamente, e incluso, en una ocasión, Andrés García bromeó al respecto.