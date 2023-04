Francisca Lachapel habla de su pérdida de peso y llueven las críticas

La vida de Francisca Lachapel gira en torno a las críticas y es que cada vez que muestra alguna experiencia en su recorrido por el mundo del modelaje y la animación, siempre hay algo que opinar. Los internautas no dudan en comentar sus publicaciones en redes sociales y ahora crece la polémica por un video de la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el año 2015 donde muestra su tiempo de ‘gordita’.

Lachapel ha contado desde ‘Despierta América’ que haber tenido a su primer hijo Gennaro, no resultó tarea fácil, pero más complicado fue mantener su peso ideal, por esa razón manifestó a través de un video por Instagram, todo el proceso que hizo para perder peso y los usuarios de internet no fueron muy receptivos con ella. Aprovecharon la ocasión para darle duro a la presentadora.

La dominicana escribió: “Mireeen!!! Aquí mi transformación con @yesyoucan ¡Lo logré! Gracias a mi familia de Yes You Can por ir conmigo de la mano dándome las herramientas y empuje para lograr este gran cambio. Si hay una luz al final del túnel. Me siento recuperada, en control. Si yo pude hacerlo! Tú también puedes!”, agregó.

Pero los internautas no dudaron en expresarse y plasmar sus críticas: “Que engaño. 9 libras en una semana. Pero el que entiende cono funciona el cuerpo y la combustión de energía no cae en esos ganchos, coman bien ni gente duerman y hagan ejercicio”.

“Seamos reales sin buena alimentación y mucho gimnasio no se pierde ese peso”, “Con esos productos sólo es para sacar el dinero. Súper caros. No hay nada mejor Que ejercicio y una buena alimentación”.

“Vamos a ser sinceros todo paso porque todos miramos como te mataste haciendo ejercicio sé honesta por favor”, son algunos de los comentarios de los seguidores.