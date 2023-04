Acusan a español de ser machista e impedir que su esposa tome un vuelo a México

Para muchas personas el amor es uno de los sentimientos más importantes, por eso al momento de tener una pareja, los enamorados buscan dar todo y así recibir un gran cariño. Desafortunadamente, hay relaciones que caen en un ambiente tóxico y negativo que terminan en acciones que dañan a uno de los implicados.

Te recomendamos: Vendedora de autos revela qué es lo que le dicen los clientes 😲

En las últimas horas se comenzó a viralizar la grabación, de un programa de televisión, que evidenció “el machismo” de un hombre, pero ¿Qué fue lo que sucedió? En el clip se logra escuchar al entrevistador hablar con una mujer para que narre por qué no puede visitar a su prima que radica en México.

Según la dama, tiene mucho que no ve a su ser querido por culpa de su marido , quien le teme mucho a los vuelos. Al momento de ver qué replicaba el sujeto, este arremetió: “Claro, pero la llevo a los centros comerciales que le gustan mucho. Tiene una cocina grande que también disfruta”.

Algunos internautas expresaron que la respuesta del esposo fue totalmente fuera del lugar y no respondía nada sobre la fobia a los aviones y por qué no dejaba que su esposa fuera sola a México. Hasta el momento, la grabación de los hechos cuenta con miles de reproducciones en Instagram.

Sigue leyendo: La arrestaron 18 veces por vender tamales en NY y ahora tiene 2 sucursales