Maestra muestra qué es lo que realiza los fines de semana

TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo. Millones de internautas comparten, día con día, qué es lo que realizan en sus trabajos. En las ultimas semanas, las profesoras se han apoderado del portal chino, en el que muestran cómo es laborar de docente. Por eso, Daniela Pérez no dudó en compartir qué es lo que hace cuando no da clases.

En un video menor a los 30 segundos, Pérez demostró que “De lunes a viernes es la mejor maestra”, mas los fines de semana olvida que imparte clases y disfruta de sus noches como cualquier persona. Junto a sus seres queridos, la miss acude a fiestas para beber un par de tragos.

El clip ya supera las 800 mil reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “estás super linda. Me encantas de pies a cabeza, perfecta para mí”, “Los fines de semana se disfrutan más”, “Miss, me olvidé sumar de 3 cifras para arriba”, o “profe no hice la tarea”.

