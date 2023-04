Por hacerle un examen, joven descubre infidelidad de su novio con otro hombre

Muchas parejas tienen una gran confianza en lo que realiza el otro; pese a contar con buenos momentos y bastante tiempo, hay personas que descubren la infidelidad de sus novios de una manera muy inesperada . Tal como Pame Ramos, quien es una usuaria de TikTok que relató cómo se enteró del amorío de su entonces amado con un hombre.

Te recomendamos: ¡Como Ámsterdam! Así exhiben a trabajadoras sexuales en Tamaulipas

En la confesión, la joven explicó que ella le realizaba un examen a su novio, mas de un momento a otro, recibió un par de mensajes extraños que eran dirigidos para el hombre. En el texto, el compañero de clases le realizaba una propuesta sexual. Con muchas dudas, Ramos ingresó al chat para conocer de qué se trataba todo: “Empecé a leer la conversación desde el principio y dije ‘bueno, este güey está j*t**nd* (a modo de broma) con su compa’, lo cual me parece raro”, narró.

Lamentablemente, “mientras más leía, la cosa se ponía peor”. La mujer entendió que todo se trataba de una infidelidad. Para tener evidencia de los hechos, Pame tomó captura de pantalla para después cuestionar a su pareja. Para mala fortuna de la despechada todo ocurrió el día de su aniversario.

El infiel le reclamó por invadir su privacidad, pero después le pidió disculpas y le aseguró que todo se trataba de una confusión. Asimismo, el sujeto le dijo que no era gay, ni bisexual. Para ser perdonado, el hombre le regaló un refri para demostrar que sí estaba arrepentido: “Si él hubiera sido bi, no hay ningún problema; si él hubiera sido gay, no hay ningún problema; pero dime pa’ no estar ahí de pen... siendo tu tapadera”, finalizó.

Sigue leyendo: Vendedora de autos revela qué es lo que le dicen los clientes 😲

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones en la aplicación más descargada en todo el mundo: “Te pareces un buen a Anya Taylor Joy”, “Ocupo mi refri de consolación”, “Que random que lo perdonaste, pero más random que te haya comprado un refri”, o “El refri es como la versión de los papás que llegaban borrachos con un pollo asado a la casa”, son algunos de los comentarios realizados por diverso internautas.