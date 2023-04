El pasado lunes tres de abril, el creador de contenido, conferencista y autor regiomontano, Roberto Martínez, estrenó el primer episodio en inglés de su podcast ‘Creativo’ y para esta ocasión especial, el invitado de lujo fue el actor y cantante de 36 años de edad, Drake Bell.

Durante las casi dos horas que dura el podcast, mismo que está disponible a través de Amazon Music, el intérprete de Found a Way habló acerca de su paso por Hollywood, al igual de todo lo que vivió en la televisora Nickelodeon.

Drake Bell rompe el silencio ante las acusaciones de abuso que interpusieron en su contra

Sin embargo, durante una parte, Roberto Martínez, no pudo evitar abordar el tema de los señalamientos de presunto abuso sexual que llevaron a juicio a Drake Bell, un delito por el cual se declaró culpable y que lo llevó a ser sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicios comunitario.

Drake Bell rompe el silencio ante las acusaciones de abuso que interpusieron en su contra. / Foto: Getty Images (Kris Connor/Getty Images for Blue Jacket)

Su abogado fue el que le dijo “Desafortunadamente vemos a gente culpable salir libres y a gente inocente quedarse en la cárcel” y tras esto, le planteó dos opciones, una era ir a juicio hasta probar su inocencia y la otra, “Hacerte responsable de lo que está aquí, de lo que hiciste, te darán libertad condicional, servicio a la comunidad y no perderás un día con tu hijo”.

Drake Bell aseguró que inmediatamente escogió la segunda opción porque no quería pasar un día sin ver a su hijo, “Se me presentaron dos opciones, tú también lo habrías hecho”, dijo el actor de Drake & Josh y señaló que no es ningún acosador ni abusador como afirmaron varios medios.