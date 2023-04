Así cuestionan la delgadez de Alejandra Espinoza

A la actriz, exreina y modelo Alejandra Espinoza no le fue muy bien estos días luego de publicar una fotografía donde se deja ver lo delgada que está. Su aspecto físico causó intriga en sus seguidores y se preguntaron ¿Por qué está tan flaca? Para nadie es un secreto que a la famosa le encanta hacer ejercicios y correr, lo que pudiera ser el detonante para verse más tonificada y con menos masa muscular.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión compartió una fotografía luciendo un ajustado look deportivo, con una gorra blanca y crop top azul de mangas cortas que demostraba su diminuta figura. La artista que está dentro del staff de Univisión, participó en este reto deportivo y describió las imagenes publicadas con las siguientes palabras.

“3 meses de entrenamiento se resumen en esto! Para este maratón me preparé como para ningún otro y también me dio muchos dolores de cabeza por eso estoy muy orgullosa de mi y les digo esta medalla SI que me la merezco”, resaltó.

Inmediatamente después de hacer la publicación, Alejandra comenzó a recibir comentarios por parte de los internautas. “Hay no, yo no quiero estar así hago entrenamiento pero estar así de delgada no me gusta”, “Esta mujer no está flaca…está esquelética”, “Ahora a engordar un poquito”, “Que nos pase tips para esta así de delgadas”, son algunos de los comentarios.

Muchos de sus seguidores expresaron que Alejandra Espinoza tenía un problema de salud pues da de qué pensar verla tan delgada, sin embargo es todo lo contrario. Siempre ha buscado estar en forma, con energía y destreza para poder vivir la experiencia del Maratón en Paris.

Pero a pesar de los comentarios, la atleta recibió lindas palabras de parte de su compañero de vida Anibal Marrero.

“Mi Wonder Woman! Esto demuestra lo que eres como ser humano no importa la lastimadura lo lograste y con éxito. Como todo en la vida que te propones. Estoy muy orgulloso de ti. Y lo más feliz que me hace es verte feliz. Te amo fea”, agregó.