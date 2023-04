La razón del distanciamiento entre Andrés García y sus hijos

Andrés García se consagró como uno de los actores más relevantes de la década de los 70, lejos de los sets de grabación, en su carrera protagonizó varias polémicas, en especial por temas de su vida personal, como por ejemplo por la mala relación que sostuvo con sus hijos durante sus últimos años de vida.

El actor se sinceró en varias ocasiones sobre su adicción a ciertas sustancias, una de ellas fue el alcohol, el cual habría provocado la cirrosis que lo debilitó al punto de acabar con su vida.

Andrés García sigue no arregló los conflictos con sus hijos. Foto: Instagram @realandreagarcia / @andresgarciatvoficial / @leonardogarciaof

Distanciamiento entre Andrés García y sus hijos

Los primeros hijos del actor, Andrés García Junior y Leonardo García , los cuales fueron producto del matrimonio que tuvo con Sandra Vale. Posteriormente, de su enlace nupcial con Fernanda Ampudia nació Andrea García ; asimismo, García confesó en una entrevista que encontró a una cuarta hija, Michelle , la cual habría aparecido sorpresivamente.

Andrés García mantiene un gran distanciamiento de sus tres hijos. Foto: Twitter

Sobre el motivo del distanciamiento, el protagonista de ‘Pedro Navaja’ reveló que la causa más evidente habría sido por la falta de convivencia, puesto que decidió pasar más tiempo trabajando y construyendo su emporio.

“Yo creo que no pude estar el tiempo que yo debí estar con mis hijos porque yo siempre quise tener más que la clase media o media alta tenía, sino lo que tenían los multimillonarios”

Andrés García @andresgarciatvoficial

Además, la dificultad de frecuentarse también provenía de los lugares en los que se establecieron los hijos de García, lo cual hizo cada vez más difícil los encuentros, así como también por el carácter que cada uno forjó y los rencores que se quedaron del pasado.

“Me veían en las entrevistas y en los periódicos, luego regresaba tres o cuatro días y ya tenía otro trabajo. Me faltó tiempo de convivir con ellos. Ni modo, fue un mal calculo que hice, pero de no haber tenido nada a llegar a hacer todo lo que hice, no podía dejar de trabajar”

Andrés García vivió una vida llena de excesos y polémicas. (Instagram @andresgarciatvoficial / @leonardogarciaof)

Andrés habría demostrado interés en poder reunirse y así reconciliarse con sus hijos, uno de los que respondió casi de inmediato fue Leonardo García, quien habría expresado su cariño por su padre a pesar de los desacuerdos que tuvieron. Finalmente, tal perece que ninguno de sus hijos pudo despedirse.