“Lo veo por ti”: ella es Rachel Stuhlmann, la influencer del tenis

Muchos deportistas aseguran que el tenis es uno de los deportes más infravalorados, asimismo, hay personas que expresan que se trata de una disciplina para gente rica. Pese a existir este constante conflicto, en las últimas horas se comenzó a viralizar la palabra “tenis” en distintas redes sociales, pero ¿Qué fue lo que ocurrió?

Todo se trata de Rachel Stuhlmann, quien es la “influencer del tenis”. Sí, desde hace cinco años la joven se dedica a compartir su amor por el deporte blanco. En cada publicación, la creadora de contenido hace que cada usuario tome un pequeño interés por entender a los juegos que tanto ama.

“Empecé a escribir diferentes artículos y blogs sobre la moda en el tenis, comparando a los tenistas con sus homólogos de baloncesto, varias historias sobre el juego y mucho más”, confesó Rachel.

“¡Siempre estoy muy agradecida por las oportunidades que surgieron de eso!” , son las palabras que dijo la joven a todos sus admiradores, asimismo expresó que no todo ha sido fácil: “ha sido un torbellino de diferentes trabajos y roles en el tenis profesional. He viajado y trabajado con tantos torneos en todo el mundo y me he asociado con algunas de las mejores empresas y marcas de tenis de la industria”.

