Yordi Rosado terminó su relación porque le pedía tener intimidad varias veces al día

El presentador de televisión Yordi Rosado, siempre se ha visto envuelto en varias polémicas por sus controversiales entrevistas, donde los artistas hacen declaraciones que sin duda dejan a miles con la boca abierta, sin embargo, ahora fue el turno del exintegrante de Otro Rollo, ya que dio a conocer que terminó a una de sus novias porque le pedía tener intimidad varias veces al día.

Fue durante una entrevista con Alberto Peláez para el programa ‘En la cama con…’, donde Yordi Rosado abrió su corazón y reveló que hay temas que no le gusta tocar ni en las entrevistas que él hace ni en las que le hacen para no afectar a sus hijos.

Sin embargo, cuando Yordi Rosado fue cuestionado acerca de su vida privada, reveló que en una ocasión, tuvo que poner fin a su relación porque su pareja de ese entonces le pedía tener intimidad muchas veces al día y en un inicio le pareció increíble pero eventualmente comenzó a sentirse muy cansado.

“Al principio me pareció increíble que quería tener sexo varias veces al día, pero después de un mes o de dos meses me estaba quedando como palo de Campeche. Te estoy hablando de tener sexo seis o siete veces diarias, yo no puedo dos días seguidos, me muero. Llegó un momento en que decía ‘también quiero ir al cine, salir a comer’”, comentó el conductor de La entrevista con Yordi Rosado.

Junto a esto comentó que con el paso del tiempo, su entonces novia, le pedía tener relaciones con más frecuencia, sin embargo, solo tuvieron que pasar ocho meses para que la relación llegara a su fin, aunque señaló que fue por mutuo acuerdo.