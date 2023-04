Andrea Legarreta envía contundente mensaje tras los rumores que se crearon por irse de vacaciones con su ex

Las vacaciones de Andrea Legarreta en Londres fueron noticia hace días, y no porque estuviera en un lugar sumamente extravagante, aunque sí un sitio costoso de visitar, sino porque volvió a salir junto a su expareja, Erik Rubín.

Evidentemente, eso generó mucha confusión entre las personas, que les parecía inaudito cómo una pareja que prácticamente acababa de anunciar que estaban en proceso de divorcio, se fuera de viaje juntos.

Aunque vale la pena aclarar que Andrea Legarreta y Erik Rubín viajaron en compañía de sus hijas, Nina y Mía Rubín. Esto se supo gracias a los vídeos que compartió la conductora por las historias de su cuenta de Instagram.

Luego del revuelo que se armó por su viaje familiar con su expareja, Erik Rubín, Andrea Legarreta volvió a hacer uso de sus redes sociales para mandar un contundente mensaje a todos aquellos que juzgan y critican la forma en la que vive su vida.

“Notal mental: está bien vivir una vida que otros no entiendan”, compartió una imagen con esas palabras, y redactó “así o más claro”. No obstante, no fue el único mensaje que le envió a sus haters.

“¡Vive tu vida! ¡Viaja! ¡Ámate! ¡Ama! ¡Ríe! ¡Disfruta la comida sin culpas! ¡Baila! ¡Canta! ¡Goza sin que te importe el qué dirán! Haz lo que quieras sin lastimar a nadie… De todos modos, te van a criticar… es tu vida y es hoy, ¡aquí y ahora! ¡Vámonos!”, escribió en otra publicación junto a una fotografía de ella frente al Big Ben, de Londres.