Christina Aguilera revela que la imagen que ella tenía a principios de los 2000 era un personaje

Christina Aguilera ha decidido seguir el ejemplo de Paris Hilton y confesar que la imagen que tenía a principios del 2000, no reflejaba quien era en realidad y que solo era un personaje que se creó para lucir acorde con los mensajes que quería enviar con su música.

Si buscas una fotografía de cómo lucía la cantante a principios de los 2000, notarás que usaba muchos tops, faldas cortas, jeans a la cadera y rotos, aunque era una imagen sumamente común entre las celebridades de esa época.

No obstante, Christina Aguilera, de 42 años de edad, confesó recientemente que tras toda una imagen de chica sexy, se escondía alguien tímida, que todavía no exploraba su sexualidad.

Fue en el podcast de Alex Cooper, llamado “Call Her Daddy”, que Christina Aguilera admitió que durante la etapa en la que estaba promocionando su disco más exitoso y polémico, “Stripped”, que ella todavía seguía siendo virgen.

En esa entrevista, la cantante con raíces latinas, habló sin tapujos de su sexualidad y de lo mucho que ha llegado a conocer su cuerpo y de estar cómoda hablando de ello.

“Fue más tarde de lo que piensas, teniendo en cuenta que era la chica que estaba haciendo ‘Dirrty’ y todo eso. Es divertido mirar hacia atrás”, contó Christina Aguilera cuando la conductora le preguntó cuando había perdido la virginidad.

También dijo que nunca buscó empezar romances con otros famosos porque no tenía tiempo para ello, además, que siempre buscaba sentirse segura en ese sentido.

“Tenía ciertos bailarines que eran muy cercanos. Viajas mucho y solo tienes acceso a ciertas cosas. Es lo que es... Ahora que miro hacia atrás, pienso muchas cosas: ‘Tal vez debería haberme dado cuenta, él no me estaba mirando. No estaba interesado en mí. Lo estaba mirando a él’. Muchas cosas en las que estoy como, ‘¡Oh, qué triste!’ Me siento mal por mi yo joven”, compartió Christina Aguilera.