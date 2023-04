Sebastián Rulli confiesa si sería capaz de tatuarse a Angelique Boyer

El amor que une a Sebastián Rulli y Angelique Boxer está desde el año 2014. Ambos sostuvieron una relación antes de hacerse novios pero únicamente de trabajo. Ahora han estado en la palestra pero como la pareja más estable de las telenovelas y entre tanto amor surgió la duda si el actor sería capaz de tatuarse a su amada en alguna parte de su cuerpo.

En el aeropuerto internacional de México fue abordado Rulli y aunque declaró que sí le gustaban los tatuajes, dentro de sus planes no está hacerse uno.

“A mí los tatuajes me encantan, pero creo que por mi trabajo sinceramente creo que me los haré cuando ya sea un viejito de 75″, contó, y ante la insistencia de los periodistas de que podría hacerlo en una zona discreta, él reiteró que no.

Con esta respuesta el galán de telenovelas dio a entender que no hace falta plasmar con tinta alguna parte de su cuerpo el amor que siente por su pareja, ya que a diario se lo demuestra y lo comparten libremente en redes sociales.

También es evidente que Sebastian Rulli mantiene el mismo look recatado de siempre. Es un artista que cumple con su habitual rutina de ejercicios y su aspecto varonil que no hace falta algún tipo de retoques para verse diferente o llamar la atención frente a las cámaras.

Los internautas que lo siguen en redes sociales están de acuerdo con mantener su cuerpo sin detalles de marcas para siempre y lo manifiestan desde su cuenta de Instagram donde le dejan comentarios cuando lo ven con poca ropa.

“Estas bien guapo Sebas”, “Dios mío de mi vida”, “Yo te amo a tí, mi galán de telenovelas”, “Yo te amo a ti jajaj”, “Sebastián como siempre hermoso”, agregaron algunos de los seguidores.