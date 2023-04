Mexicana denuncia ataque en hotel durante vacaciones en Francia

Europa es uno de los destinos favoritos de miles de mexicanos, quienes ahorrar por algún tiempo para gozar de días maravillosos. Desafortunadamente, hay connacionales que viven una mala experiencia. Tal como Míriam, mujer que fue violentada durante su estancia en Francia.

La joven eligió el país del amor para conocer nuevas tierras y descansar de su día a día. Lamentablemente, la dama escogió un hostal que la trató de la peor manera y convirtió en pesadilla todo lo que había soñado. La víctima utilizó su cuenta de TikTok para relatar todo lo que sufrió en el lugar antes mencionado.

“Hola, mi nombre es Miriam y estoy en este hotel que se llama Lyonnais y desde que llegué aquí me han tratado mal. Recepción me ha tratado mal, me empezó a decir que por qué no hablaba francés. Me empezó a gritar y me dejó entrar hasta las 3 pese a que yo ya había pagado”, expresó la mujer en el breve clip.

Según la mexicana, el lugar la hospedó con cinco hombres y le asignó un lugar donde la puerta del baño no servía, mas todo empeoró cuando las agresiones se volvieron físicas : “Un polaco me dio de trompones en la cara por hablar de la visa. Me empezó a insultar. Traigo esta parte morada. Fue un polaco”, señaló.

