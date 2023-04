“No puedo hacer nada”, Yeri Mua se niega a devolver dinero a fan que le depositó por error

No cabe duda que la influencer y creadora de contenido veracruzana Yeri Cruz Varela mejor conocida como Yeri Mua, siempre da de qué hablar y en las algunas ocasiones, se ve envuelta en polémica por las razones incorrectas.

“No puedo hacer nada”, Yeri Mua se niega a devolver dinero a fan. / Foto: Instagram

Fan deposita 1400 pesos por error a Yeri MUA

Y tal fue el caso de Arlette Onofre, una joven originaria de Tamaulipas, quien realizó una transferencia para su esposo, sin embargo, se equivocó de cuenta y el dinero, que eran 1400 pesos mexicanos, terminaron en la cuenta de Yeri Mua.

Fue mediante una transmisión en vivo por Facebook que la afectada contó un storytime donde explicó la situación, “Cuando ella andaba para reina del Carnaval de Veracruz, por fanatismo le mandé dinero, como quien dice, votos, porque ella puso que un peso era igual a un voto”, comenzó.

“Siempre dejé la cuenta ahí, nunca pensé que me fuera a equivocar. El lunes le dije a mi esposo que tenía dinero en mi tarjeta, y que iba a transferir 1400 pesos a su cuenta. En vez de transferir a la cuenta de mi esposo me equivoqué y le mandé a la cuenta de Yeri Mua, a la que tenía registrada”, dijo en el storytime.

Yeri Mua se niega a devolver dinero a fan

Horas más tarde, Yeri Mua realizó un live y Arlette se conectó para explicar lo sucedido, “Por error te transferí mil 400 pesos a la cuenta que usabas para el Carnaval”, le escribió en los comentarios y para su buena suerte Yeri Mua lo leyó y dijo, “Yo ya no tengo acceso a esa cuenta. No tengo manera de regresarte ese dinero porque no tengo el acceso. Tienes que marcarle a tu banco para que ellos te puedan ayudar a resolverlo porque no puedo hacer nada. Si la tuviera, te los regreso sin ningún problema, pero no tengo ya el acceso”, enfatizó la veracruzana.