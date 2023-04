Yeri Mua enfrenta demanda al tratar de imitar a Jenni Rivera

Yeri Mua vuelve a generar controversia en sus redes sociales. Ahora, la popular influencer, compartió un problema que tuvo con la familia de la fallecida cantante Jenni Rivera, quien al contar con todos los derechos sobre la imagen de la “Diva de la Banda”, se fue contra la joven con una demanda por plagio.

¿Qué pasó? Hace unos días, la también llamada “Bratz Jarocha” publicó varias fotos que generaron todo tipo de reacciones y es que su publicación en Instagram, que hasta el momento suma casi 700 mil me gusta, provocó la molestia de algunas personas, al escribir: “Yeri Rivera y arriba las viejas borrachaaaas”.

“Que falta de respeto a la patrona Jenni”, “No hay compresión mi amor, no estas imitando a nadie”, “Es una ofensa para la diva ..”, “No la representas la verdad ni le llegas a los talones y soporta”, “No Mua así no era, disfraz equivocado”, puntualizaron algunos internautas.

Días antes había hecho lo mismo a tratar de imitar a Selena, en el que generó polémica con su mensaje, “Selena después de que le dieron su revolcón en el departamento 512″.

La youtuber utilizó un vestido entallado color morado lleno de flores, un rebozo y una peluca castaña con el cabello ondulado y fleco, con el que quiso imitar una de los atuendos más emblemáticos de Jenni Rivera.

Luego de este momento en sus redes le llegó una demanda por parte de abogados de la “Diva de la Banda”; incluso Juan Rivera se conectó en un TikTok de Yeri Mua.

“Acabo de recibir el día de hoy de mis abogados una demanda”, contó en un video de TikTok.

“Yo no sabía que había que solicitar un permiso para poder caracterizarme de un famoso y pues, ahorita me siento yo perturbada, porque me demandaron por derechos de autor de parte de Jenni Rivera”, agregó.

¿Quién es Yeri Mua?

La influencer comenzó su carrera en las redes sociales en 2018, cuando tenía 16 años, publicando videos donde aparecía maquillándose, además de dar consejos de belleza, también contaba divertidas anécdotas sobre si vida a sus seguidores.