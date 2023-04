“Los quiero mucho”: Adamari López se va oficialmente de Telemundo

Luego de que se anunciara su salida de la cadena Telemundo, la presentadora puertorriqueña, Adamari López, tuvo un espacio para expresarse esta mañana durante la transmisión del programa ‘Hoy Día’ del cual formó parte por los pasados 11 años.

En su mensaje, agradeció a sus compañeros y a la audiencia por haber compartido con ella por los pasados años. Incluso, que fueran parte de su vida con el nacimiento y crianza de su hija Alaïa a quien han visto crecer.

“De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más sin embargo, no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina, la misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles de compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa quienes ustedes y yo hemos visto crecer, agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido en estos últimos años con quienes pude compartir y aprender por tantos años, a todos los llevaré siempre conmigo, estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar, les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y trabajar y seguir ofreciendo lo mejor de mi siempre, gracias, los quiero mucho”, fueron las palabras de la actriz y animadora puertorriqueña.

Al final del programa sus ahora excompañeros de labores le dieron un fuerte aplauso y tuvieron palabras de agradecimiento con López, quien trabajó por 11 años en el programa.

Adamari López sale de Telemundo

La televisora aseguró que la decisión fue tomada en mutuo acuerdo por las partes involucradas; sin embargo, no hablaron de todos los detalles, simplemente se limitaron a dar el anuncio.

“Adamari ha sido una parte integral de las mañana de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperemos poder colaborar con ella en futuros proyectos”

Adamari López estuvo al frente de "Hoy Día" por más de 10 años.

Por su parte, la presentadora de televisión no ha emitido una declaración al respecto, puesto que hasta hace unos días publicó una fotografía dentro del foro de grabación y compartió una historia sobre el mismo.

Adamari López salió de Telemundo La conductora fue despedida recientemente (@adamarilopez/Instagram)

Asimismo, una fuente cercana a la conductora contradijo la declaración que dio la televisora, ya que reveló que Adamari no estaba enterada de la decisión,“ella no sabía nada, la noticia la tomó por sorpresa” declaró para la revista People en Español.