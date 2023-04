Adamari López le lanza indirecta a Telemundo tras darse a conocer su despido

Hace poco, Telemundo notificó que, bajo un mutuo acuerdo, Adamari López saldría del matutino “Hoy día”, del que era conductora estrella, dejando a más de uno sorprendido.

Pero eso no ha sido todo, porque también se dio a conocer que la actriz y conductora puertorriqueña también dejaría la cadena para la que ha trabajado por más de 10 años.

10ma GALA #asísebaila

Noche muy especial y conmovedora… pic.twitter.com/axMrue5SJf — Adamari Lopez (@AdamariLopez) November 15, 2021

Se rumorea que el despido de Adamari López, supuestamente, no era del conocimiento de la propia actriz, quien no le quedó de otra más que aparentar que todo había sido de mutuo acuerdo, no obstante, el día que anunció su retiro compartió un peculiar vídeo.

También te puede interesar:

¿Adamari López no sabía de su salida de Telemundo?

Adamari López se despide de Telemundo después de 11 años

Adamari López sale sorpresivamente de Telemundo

¿Adamari López está molesta por ser despedida de Telemundo?

Según los rumores que empezaron a circular por la repentina salida de Adamari López de la cadena Telemundo, el despido no fue tan de mutuo acuerdo como al principio lo han querido parecer.

¡Gracias, Ada! Luego de 11 años con Telemundo, Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo. pic.twitter.com/26yWihz3CW — hoy Día (@hoydia) April 7, 2023

Y como desde hace tiempo la actriz y cantante comparte vídeos de humor y de consejos a través de sus diferentes redes sociales, el día que se anunció su salida, había publicado uno que, para muchas personas, ahora tomó un significado diferente.

“Hey, confía en tus vibras, porque las personas mienten, pero las energías no”, fue lo dijo la conductora en ese vídeo, lo que para muchos fue una indirecta para su antigua televisora.

Adamari López aparece vestida de verde, con un conjunto de suéter y pantalón, y en el frente del suéter tenía bordado un ojo turco azul, un símbolo que se suele usar mucho como amuleto para alejar las malas vibras.

La puertorriqueña de momento no ha revelado nada que indique que los rumores sean ciertos, y que Telemundo la despidió sin avisarle y sin motivo alguno. Tampoco se sabe si ha recibido una propuesta laboral en otra cadena o qué proyectos tenga planeado ahora.