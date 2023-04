Así luce Cole Sprouse, el hijo de Ross en Friends a sus 30 años de edad

En diversas producciones, los personajes que siempre llaman la atención son los niños, pues además de ser espontáneos al momento de actuar y hacer reír con sus ocurrencias, también sorprenden a todos con el paso del tiempo, al ver lo mucho que han crecido tanto física, como de manera profesional.

Tal es el caso de Cole Sprouse, el pequeño que con su ingenio logró cautivar tanto al elenco, como a la audiencia en la serie de Warner Bros, ‘Friends’.

Fue entre el año 2000 y 2002 que el actor apareció en la producción antes mencionada y con tan solo 8 años de edad, se mantuvo en el papel de ‘Ben Geller’, el hijo de Ross y Carmen que nació en el episodio 23 de la temporada uno que se titulaba ‘The One with the Birth’.

Uno de los capítulos más recordados de esta serie fue el momento en el que Ross (David Schwimmer) le encarga el cuidado de su hijo a Rachel (Jennifer Aniston) a pesar de saber que esta no tiene experiencia con los niños y, aunque al inicio todo parecía ir muy bien, Ben empieza a repetir las malas palabras que le escuchaba a Rachel, lo que termina enojando a sus padres.

Así luce Cole Sprouse en la actualidad

Desde muy pequeño, Cole Sprouse debutó en el mundo del espectáculo y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en todo un profesional, agregando a su carrera actora la fotografía y el modelaje, participando en películas y series, entre estas Riverdale en donde realizó el papel de Jughead Jones.

Actualmente el protagonista de ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’ tiene 30 años de edad y ha logrado sorprender a todos con el cambio físico que ha dado, siendo recordado siempre como aquel pequeño que dio vida a ‘Julian McGrath’ en ‘Un papá genial’ junto a Adam Sandler y también el papel de ‘Ben Geller’ en ‘Friends’.