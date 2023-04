Steven Tyler rompe el silencio para responder a las acusaciones de abuso sexual

Los últimos días de diciembre del 2022 llegaron con un escándalo mundial que tocó las puertas de la mansión de Steven Tyler. Al vocalista de Aerosmith lo señalaron de abuso sexual, por un hecho que ocurrió en la década de los 70.

Julia Holcomb, de quien sí está confirmado que fue pareja de Tyler, reveló en diciembre del año pasado que el icónico cantante abusó de ella, cuando estaban en una relación y ella era menor de edad: tenía 16 años.

La mujer detalló que los hechos ocurrieron en la década de los 70, cuando Tyler ya superaba los 25 años. cuenta que el líder de Aerosmith solicitó la tutela a la madre de la joven para que pudieran vivir juntos.

Ellos estuvieron juntos al rededor de tres años, durante ese tiempo ella confesó que quedó embarazada, pero que terminó abortando por la insistencia del interprete. Las pruebas con las que sostuvo sus argumentos fue con las declaraciones que Steve hizo en su libro de memorias.

¿Qué dijo Steven Tyler?

Pasaron tres meses de silencio hasta que finalmente Steven se pronunció respecto a este caso. El equipo legal del cantante argumentó que la relación fue consensuada en todo momento. “No ha sufrido ninguna lesión o daño como resultado de ninguna acción del demandado”, dijeron los abogados de Tyler.

Según la revista Quien, el cantante manifestó: “Creo que hasta sus padres estaban enamorados de mí, pues me firmaron un documento para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si me casaba con ella”.