Alfredo Adame arremete contra Laura Bozzo tras su debut como DJ

Hace unos días Laura Bozzo dio a conocer su nueva faceta como DJ, demostrando lo mucho que disfrutó realizar diferentes mezclas en un centro nocturno ubicado en la Ciudad de México. Fue así como la conductora mostró el video en redes sociales donde aparece con un saco con espejos y maquillaje que hizo relucir diversos comentarios en su publicación.

Sin embargo, a pesar de las críticas, Bozzo continúo disfrutando del espectáculo y, de manera triunfante compartió en su cuenta personal uno de los mejores momentos de la noche junto a un mensaje muy emotivo. “Si yo he sobrevivido con todas las pruebas terribles que he pasado TÚ también puedes solo basta tener FE en ti y en Dios que nunca nos suelta la mano. No dejes que nadie te impida lograr tus sueños a cualquier edad”, escribió.

Como era de esperarse, los medios de comunicación salieron para buscar un poco más de información y así confirmar si la animadora peruana, a sus 71 años se convertiría en DJ, por lo que está al finalizar el espectáculo decidió acercarse para aclarar algunas dudas.

“No me comparen con gente que, de verdad, para mí no existen. Laura Bozzo es una persona única y no tengo comparación con nadie. Yo no hago esto por interés económico ni porque soy una muerta de hambre como otros que tienen que venir a hacer estas cosas porque no tienen ni pa’l pan”, declaró la famosa a la prensa.

Alfredo Adame habla de Laura Bozzo

Fue desde el programa ‘La Mesa Caliente’ que el conductor de televisión Alfredo Adame le respondió a Laura Bozzo de la manera menos esperada, pues este la comparó con el accidente que sufrió su camioneta hace unos días.

“El motor de la camioneta (...) quedó todo achicharrado como la cara de Laura Bozzo. El motor quedó completamente quemado como si tuviera 60 años de uso, igualito a la cara de Laura Bozzo”, comentó Adame entre risas.

La enemistad entre Adame y Bozzo

Cabe resaltar que ambos conductores mantienen una enemistad desde el año 2021, cuando Adame aseguró que Bozzo estaba involucrada en algunos problemas con hacienda, indicando que daría 100 mil pesos mexicanos a la persona que diera con el paradero de la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’.

Además de esto, en el 2022, se encontraron en el aeropuerto y Alfredo realizó algunos comentarios sobre su apariencia. “Por tantito y me da un infarto ya tengo 64 años, ella tiene 78 (...) Está haciendo La Momia 14 restirada y remasterizada. También la contrató Aeroméxico para una promoción de Halloween, para que se suba espantar niños en los aviones”, dijo Adame a la prensa.