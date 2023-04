Así es como le gustaría a Laura León que fuera su funeral

Estas últimas semanas han sido una de las más duras para el país, pues al público mexicano le ha tocado despedir a diversas estrellas que han sido muy queridas en México, tales como: Xavier López ‘Chabelo’, Irma Serrano, Andrés García, Ignacio López Tarso, Rebecca Jones, entre otros, quienes sin duda por siempre quedarán en los corazones y memoria de cada uno de los que lograron ver cada una de sus producciones.

Por este motivo, durante un encuentro con la prensa, a Laura León se le preguntó cómo le gustaría que fuera su funeral y si alguna vez ha pensado en la muerte, pues se sabe que cada famoso pide algo particular para cuando llegue ese último momento, como en el caso de Rebecca Jones que solamente deseaba tener a su familia despidiéndola.

Es así, como la artista dio, primero que nada, gracias a la vida por todo lo que le ha presentado a lo largo de estos años y luego bromeó un poco sobre su funeral, indicando que le gustaría que todos se vistieran de manera muy llamativa y con brillos, pero sobre todo lo que quiere es que sea un momento tranquilo.

“Estoy más que agradecida con la vida. Tranquilito, bien persas todos”, dijo la actriz en medio de risas, explicando además que la muerte es una de las etapas por las que pasa cada persona, tarde o temprano y por eso no hay que tenerle miedo. “Así es la vida y por qué sentir ñañaras. Venimos y nos vamos cuándo menos lo pensamos”, confesó.

Laura León habla sobre su amistad con Irma Serrano

Asimismo, la prensa aprovechó el momento para preguntarle a Laura León sobre su amistad con Irma Serrano, indicando que tuvieron la oportunidad de coincidir varias veces. “Tuvimos la oportunidad de convivir, tener este público tan maravilloso, nuestras familias”, dijo, agregando además que la actriz se caracterizaba por ser muy generosa con sus amistades y que le gustaba hacerles algunos regalos.

“A mí nunca me gustó que me regalara nada y mira que era espléndida y gracias a Dios no lo necesitaba”, confesó.