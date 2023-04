Se invirtieron los papeles en ‘De viaje con los Derbez 3′

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, José Eduardo Derbez, Vadhir Derbez, Aislinn Derbez y Aitana Derbez se embarcaron en una nueva aventura por Jamaica. Esta vez la familia cambió un poco con la dinámica habitual en ‘De viaje con los Derbez’ , con el objetivo de experimentar nuevas experiencias.

También te puede interesar: Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez sacan su propia versión del más reciente tema musical de Shakira

‘De viaje con los Derbez’ se convirtió en uno de los reality shows más populares en la plataforma de Amazon Prime Video, ya que es transmitido en México y otros 240 países. El lanzamiento de la nueva temporada comenzó con dos capítulos el pasado 7 de abril, los siguientes se estrenarán cada semana hasta el 21 de abril.

‘De viaje con los Derbez 3′ (Cortesía)

Entevista con ‘Los Derbez’

Para Publimetro, la familia Derbez habló de los nuevos retos a los que se enfrentaron y del futuro que se refleja en el proyecto que emprendieron en 2019.

¿Cómo se sienten por el estreno de la nueva temporada?

“La verdad es que estamos muy sorprendidos por lo que hemos visto, en lo que se ha convertido porque nunca lo imaginamos. Lo empezamos como un experimento, en donde primero nos negábamos, todos dijimos no hay manera de meter cámaras en nuestras casas y luego cuando surgió la idea de bueno y si es de viaje dijimos bueno, pues documentar un viaje no está tan mal, no es tan personal, pero luego nos dimos cuenta que no, que era mucho más que eso y mucho más profundo. Creemos que es un proyecto muy interesante tanto para el público, como para la familia, porque nos sirve como terapia” dijo Eugenio Derbez.

¿Qué han aprendido las temporadas pasadas como para no repetirlo?

“Creo que no entendíamos lo que significaba estar sin un personaje, porque estamos todos tan acostumbrados a estar en un personaje ya después como que sí dijimos o sea, ¿qué estamos haciendo, por qué estamos todos como tan a la defensiva? Eran cositas que de repente salían en la primera temporada que después de la segunda como que yo creo que hicimos muchísimo trabajo de sanación todos, en la segunda ya sabíamos a lo que veníamos, ya sabíamos de qué trataba, mejor aprovechémoslo para entonces realmente ser más transparentes y sanar cosas y así ha sido” compartió la actriz.

¿De quién fue la idea del viaje en Jamaica?

“Yo tenía planeado irme a Jamaica, era como una semana libre que tenía y resulta que cuando estamos planeando que si hacemos otra temporada, casi nunca coincidimos, casi nunca tenemos tiempo libre y coincidió que esa semana que yo tenía libre para irme a Jamaica todos también estaban libres. Y pues ni modo, dije bueno sacrificaré mi propio viaje para hacer el viaje de la familia” añadió Aislinn.

¿Algún momento favorito de la temporada?

“Siento que es de los viajes que más nos han unido y que más hemos sentido esta compenetración familiar y que hemos sanado muchas cosas, Bob Marley nos unió. Hay una parte donde nos subimos a un barco en el mar, pero yo creo que esa parte en el barco tanto la sufrimos como la gozamos y creo que nos unió muchísimo estar ahí adentro en un barco tus encerrados” comentaron José Eduardo y Aislinn.

¿En algún momento pensaron en salir del proyecto?

“La única temporada que casi que decimos nunca más y nos queríamos salir todos fue la primera, porque no sabíamos a lo que íbamos, nada más se salió uno que no aguantó, exacto, no pasó la prueba, pero sí, o sea creo que esa fue la única temporada donde dijimos no más, casi que esta temporada nos termina separando a todos” finalizaron todos entre risas”