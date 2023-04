Margarita Portillo, viuda de Andrés García, llama “mentiroso” a Roberto Palazuelos

Si bien la muerte de Andrés García ha conmocionado el mundo del espectáculo también ha generado duras posiciones como las de Roberto Palazuelos quien también brilló por su ausencia durante el funeral pero no dejó de fijar posición hacia la viuda del actor a quien tildó de ser una interesada en su dinero.

Luego de conocerse el fallecimiento, Palazuelos utilizó sus redes sociales para enviar unas emotivas palabras hacia Andrés García, a quien consideraba un padre. El también empresario escribió sobre su dolor y entre líneas sugirió que gente cercana al actor de 81 años hicieron que la amistad se rompiera.

“Estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería. Desgraciadamente gente ambiciosa, que sólo quería sus bienes, lo alejó de mí y de sus hijos”, expuso.

Roberto de 56 años, compartió un video y en él escribió un mensaje sobre el último encuentro que tuvo con Andrés García: “Este fue nuestro último día juntos antes de que gente mala lo envenenara con odio en contra de sus verdaderos amores, llenándolo de pastillas”, expresó.

Margarita Portillo envía un mensaje a Roberto Palazuelos

Durante el funeral, Margarita Portillo se tomó algunos minutos para responder a los medios de comunicación, al momento de ser consultada sobre los señalamientos de Palazuelos, la cuarta esposa de Andrés García lo llamó mentiroso.

“No, se alejó solito, por su propia boca y sus mentiras”, dijo ante los reporteros. Sin embargo, aclaró que no le interesan las acusaciones de Roberto que en noviembre de 2022 la llamó interesada en el dinero del fallecido actor.

“Las cosas que ha estado publicando, no he visto más que una, que me enseñaron ayer en la noche porque, la verdad, ni estoy para eso ni es importante”, indicó. “Pero eso les muestra la clase de ser humano y de mentiroso que es”, recalcó.

“¿Quién habla de temas económicos en este momento? Eso habla del tipo de persona que es. Es lo único que tengo que decir”, precisó.