¿Cree Kate del Castillo en el matrimonio? Entérate

Kate del Castillo hasta ahora no quiere tener hijos Instagram: @katedelcastillo

La actriz Kate del Castillo tiene una vida controversial incluso en el amor. La protagonista de grandes producciones audiovisuales asegura que a sus 50 años ya es un acto ‘Ridículo’ querer casarse de nuevo y mucho menos está dentro de sus planes; tener hijos.

“Imagínate a mi edad casarme otra vez ya sería el colmo”, comenzó a decir la actriz de ‘La Reina del Sur’ a los medios de comunicación con los que ha podido intercambiar entrevistas.

Te puede interesar: Estas son las exigencias de Kate del Castillo para aceptar un protagónico

¡Lo dijo todo! Ahora sabemos la verdadera razón de la ruptura entre Kate del Castillo y Aarón Díaz:https://t.co/TzdLq7Rf3M pic.twitter.com/Lb4gugaOqv — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) March 14, 2017

Matrimonios de Kate del Castillo

La hija de Eric del Castillo ha llegado a casarse dos veces. La primera fue en 2001 con el exfutbolista, Luis García de la cual se especula fue una relación de muchos conflictos y sumamente violenta.

Su segundo matrimonio fue con el actor Aaron Díaz y ambos contrajeron nupcias en 2009, no obstante, se divorciaron después de estar un par de años juntos. En esa ocasión la mexicana consideró que no era buena idea comprometerse de tal manera pero la presión de la familia y del propio Aaron, no tuvo otra opción.

¿Recuerdas su historia de amor? 💔 Con un matrimonio que duró dos años y 'dos noviazgos', Kate del Castillo y Aarón Díaz conformaron una pareja muy mediática. 👀 https://t.co/r2mIIL5DLq — EF SoftNews (@EF_SoftNews) February 23, 2023

Ante la posición de la actriz, surgieron diversas inquietudes porque su propio padre está ansioso por ser abuelo aunque ya tiene nietos de sus otros dos hijos, el actor respondió en una entrevista: “Pues ojalá lo hiciera para que no estuviera sola por cualquier cosa”, añadió.

La artista internacional contestó de forma graciosa ¿Adoptar qué, un perrito?

Los seguidores de YouTube expresaron: “No creo que a Kate le interese adoptar un bebé, a ella se le nota que no tiene el instinto maternal, ni modos no es la primera ni va a hacer la última, así existen mujeres”.

“Pues ya está viejita, y no tiene instinto de madre, se le pasó el tiempo, los hijos son para mujeres que nacemos maternales, son una bendición, es lo más maravilloso, ese amor incondicional”, son algunos de los comentarios de los internautas.