Revelan sueldo de Adamari López en “Hoy Día” de Telemundo

Fue el pasado 7 de abril, cuando la actriz y presentadora de televisión, Adamari López, hizo oficial su salida del programa matutino “Hoy Día” de la cadena Telemundo, donde trabajó por más de 10 años, y que de acuerdo con la propia conductora, fue a través de un acuerdo mutuo.

Cabe señalar que los rumores comenzaron un par de días antes de su salida, debido a que se ausentó a un par de programas, sin embargo, fue hasta el 6 de abril, cuando Telemundo publicó un comunicado donde se hizo hizo oficial la salida de Adamari López.

Sin embargo, una fuente cercana a Adamari López, reveló que ella no tenía conocimiento de la decisión de la televisora, “Ella no sabía nada. La noticia la tomó por sorpresa”, se puede leer en la entrevista para la revista People en Español y agregó que la ojiverde está tranquila con la decisión y está preparando la primera comunión de su hija Alaïa.

Revelan sueldo de Adamari López en “Hoy Día”. / Foto: Instagram (Instagram)

Y tan solo un día más tarde, Adamari López dio a conocer la noticia de manera oficial, “De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido en estos últimos años con quienes pude compartir y aprender. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y trabajar y seguir ofreciendo lo mejor de mi siempre”, dijo la puertorriqueña.

¡Mañana cumple 8 años mi princesa! Gracias a todos por su amor y apoyo para nosotras siempre!

Bonito fin de semana 💕 pic.twitter.com/uav254nhvX — Adamari Lopez (@AdamariLopez) March 3, 2023

Revelan sueldo de Adamari López en “Hoy Día”

Tras la repentina salida de Adamari López del matutino, Javier Ceriani, conductor de “Chisme no like” reveló que el sueldo que ganaba en el matutino “Leí el contrato, exactamente cuánto ganaba Adamari López, con comas y los centavos. De común acuerdo no se fue, la echaron. Sé de muy buena fuente que ganaba al año y esos se divide por 12, la cifra de 640 mil dólares, más retroactivo, bonos, comerciales, rozaba los 840 mil dólares”, dijo, lo que se traducirían a 15 millones de pesos mexicanos.