Así ha sido el cambio físico de Karol G

Recientemente, la cantante Karol G se quejó en redes sociales por algunos “retoques” realizados por la revista GQ, donde le tocó salir en la portada este mes, indicando en una de sus publicaciones que estas fotografías no la representan ya que ella está orgullosa de su cuerpo y se siente feliz al verse de manera natural y sin filtros.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, dijo en la descripción de la publicación, mostrando por un lado una imagen de ella al natural y en otra la foto de la portada, recibiendo un gran apoyo por parte de sus fans al ver la manera en que se sinceró con todos de manera pública.

El cambio de Karol G desde el inicio de su carrera, hasta la actualidad

Para nadie es un secreto que Karol G siempre se ha mostrado ante todos de manera natural y ningún tipo de filtro, para demostrarle a sus fans que deben aceptarse tal y como son, representando así una mujer empoderada que a pesar de su fama puede aparecer en las redes sin retoques en sus fotos.

Asimismo, también ha logrado triunfar en el mundo del espectáculo con el paso de los años, evolucionando no solo con respecto a su carrera, sino también de manera física.

El cambio físico de Karol G

En más de una ocasión, ‘La Bichota’ como todos la conocen, ha revelado que al momento en que empezó a aumentar de peso, el público lo notó, por lo que recibió una cantidad de críticas destructivas que hicieron que esta se sintiera mal, afirmando que este aumento se debe a una enfermedad y, para suerte de ella, pudo superar esa etapa de su vida, por lo que ahora quiere aceptarse tal y como es.

De esta manera, la intérprete de ‘Provenza’, tampoco ha tenido Tabú al momento de comentar las cirugías que se ha realizado, y es que, en el año 2020, durante una entrevista se le hicieron diversas preguntas, entre las que se indicaban si esta se había hecho algún tipo de “arreglo” en su cuerpo, así que, de forma expresiva, la cantante colombiana dijo que 4 veces ha pasado por el quirófano, tres por temas de salud y una sola por estética, para agregarse implantes mamarios.

Los cambios radicales en su cabello

Otra de las cosas que ha caracterizado a la cantante, es que no ha tenido miedo de crear tendencia en lo que respecta al color de su cabello, así como su forma en el mismo.

Y es que, a Karol G se le ha visto públicamente con el cabello corto, largo, rizado y liso, además de los colores como: Rubio, Azul, rosa, rojo, cada uno de estos, luciéndolo de una manera excepcional y encantando a cada uno de sus fans que la apoyan en cada cambio.