Daniel Arenas estuvo en Colombia: ¿Se reencontró con Daniella Álvarez?

Daniel Arenas disfrutó de un fin de semana en su país natal Colombia. A propósito de haber celebrado su cumpleaños en una de las transmisiones del programa ‘Hoy Día’ donde el artista es uno de los conductores principales, pero no fue suficiente para él festejar su vida a través de llamadas con su mamá y decidió correr a los brazos de sus seres queridos. La interrogante es si pudo ver a su gran amor Daniella Álvarez.

La relación amorosa entre ambos ha quedado en el aire ya que el presentador tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos para consolidar sus proyectos profesionales y tuvo que dar un giro a su vida sentimental. Sin embargo, existen otros rumores que comprometen al colombiano pues en pleno programa, Adamari López le dio un beso. Desde entonces son muchos los comentarios al respecto.

En medio de la entrega de regalos y reconocimientos, Daniel reveló que había estado en Colombia y que había visitado a familiares y amigos. Dijo, además, que había tenido reencuentros. Esto último fue lo que generó sospechas en su audiencia.

“Fue no solo un día, sino un fin de semana maravilloso en mi Colombia, rodeado de la gente que amo, personas que aprecio muchísimo, reencuentros maravillosos que tuve (...) Una de esas personas que estuvo conmigo, no solo es día, sino todo el fin de semana, por todo su amor, por todo su cariño y un cumpleaños muy feliz para mí. Le mando un gran beso y un gran abrazo”, destacó.

Sin embargo, no hay evidencias de que pudieron haberse visto.

¿Todo acabó en malos términos?

Muchos comentarios e incluso indirectas dejaron saber que esta pareja no había terminado en buenos términos. Ya no se muestran en redes sociales, no se habla uno del otro y prefieren tenerse distantes.

Daniel siempre manifestaba que había tardado en encontrar el amor y que precisamente con la ex participante de ‘El Desafío’ ya estaba seguro de sus sentimientos.

“Duré muchos años de mi vida queriendo encontrar ‘El Amor verdadero’ y hoy puedo decir a casi un año de tenerte a mi lado que nuestra relación me ha enseñado a desaprender ese concepto de amor perfecto que tenía y entender que el verdadero amor es todos los días levantarse al lado de esa persona y querer ser mejor que el día anterior por ella y para los dos.

Gracias AmorLindo por tu vida es el regalo más hermoso que me das todos los días”, expresó en una de sus publicaciones de Instagram.

Hasta ahora se sigue con la duda si realmente se acabó el amor.