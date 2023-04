Esta es la nueva faceta de Dua Lipa, aquí te contamos

La cantante Dua Lipa ha ocupado los primeros lugares como una de las intérpretes del género pop de los últimos tiempos. La artista nacida en Londres está complacida de poder cumplir otro de sus sueños más queridos, incursionar en el mundo de la actuación.

La intérprete acaba de rodar un thriller llamado ‘Argylle’ y, según el diario The Sun, aquellos que han tenido ocasión de trabajar con ella o de verla actuar se han quedado “fascinados” con su talento. Eso explica también que la intérprete británica se haya agenciado un papel de cierta relevancia en la nueva película sobre la muñeca Barbie que protagonizará Margot Robbie.

Dua Lipa expresó: “Fue muy emocionante, pero creo que para mí son como pasitos de bebé”, agregó la artista.

Para la cantante de ‘Don’t Start Now’, es una oportunidad que siempre esperó pero que prefiere tomar todo con calma y aprender de cada uno de los actores con los que se relaciona.

“Creo que también es como la mejor forma de descubrirte a ti misma. En vez de lanzarte al vacío con algo que quizás no puedas abordar por completo. Creo que mi mayor miedo sería asumir un papel muy grande y estar como, mierd@. Ahora tengo que ser una actriz y sentir estas emociones y sentimientos en la cámara cuando yo no, ya sabes, no he llegado aún a ese punto pero definitivamente fue muy emocionante”, añadió Dua.

Ahora la cantante y actriz estará en la nueva película de Barbie y tendrá la responsabilidad de interpretar a Barbie Sirena. Oficialmente publicó el poster en su cuenta de Instagram y reseñó:

“¡Esta Barbie es una sirena!”, agregó. Mientras que sus seguidores: “La vería 15 veces en un día”, “¡SÍ MAMAAAA! Sirena de nuestros sueños”, “La más hermosa de todas las sirenas”, son algunos de los comentarios de los seguidores.