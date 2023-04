Estas son las celebridades que han apoyado a Shakira tras su ruptura con Piqué

Ya casi se cumple un año desde el momento en que Shakira y Piqué anunciaron su separación, por lo que muchos ya conocen muy bien su historia desde el inicio, hasta su fin, reviviendo durante todo este tiempo algunos instantes de la cantante que marcaron su vida, así como las canciones que en algún momento le ha dedicado a sus ex parejas.

Es así, como luego de haber tenido unos meses difíciles, aceptando lo ocurrido y refugiándose en sus hijos y sus fans, la cantante decide salir de la ciudad en la que estuvo durante 12 años, para así dejar atrás todo y empezar una nueva vida con su familia

“Gracias a todos los que surfearon junto a mis tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, dijo refiriéndose a cada una de las personas que la han apoyado en la distancia y otras que han estado pendiente de ella y su bienestar un poco más cerca.

Sin embargo, no solo los fans se han encargado de mostrarle el aprecio que le tienen, pues algunas celebridades también han hecho público su apoyo, dándole a entender que no está sola ante la situación que le ha tocado vivir.

¿Quiénes son los artistas que han apoyado a Shakira?

Como era de esperarse, muchos artistas han mostrado su apoyo a la colombiana en redes sociales, declarándose así Team Shakira desde el primer momento, algunos de los que han podido estar junto a ella son: Bizarrap, Kanny García, Ronaldo Nazario, Wisin, Amaia Montero, Diego Boneta, Carlos Vives, Pablo Alborán, Natti Natasha, entre otros.

No obstante, también le han hecho saber lo mucho que la aprecian y admiran, no solo con likes, sino también con mensajes que se puede observar en sus redes sociales, sobre todo en la última publicación realizada por la cantante.